За этот ляп в экранизации «А зори здесь тихие...» стыдно каждому: вот в чем дело

Бессмертная повесть «А зори здесь тихие...» экранизировалась четыре раза. Самые известные киноадаптации — это советская лента 1972 года и картина 2015 года. Последний фильм разнесли в пух и прах, ведь создатели допустили много промахов.

Дело в том, что снаряжение военных продумывается до малейших деталей, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Но создатели последней экранизации пренебрегли этим правилом. Зрители обратили внимание на стыдный ляп, допущенный режиссером.

Так, старшина Васков в исполнении Петра Федорова носит портупею, надевая через левое плечо. Но это неправильно, потому что ремень должен располагаться на правом плече. В советской экранизации Станислава Ростоцкого это четко соблюдено.

Такое правило придумали не просто так. В этом положении тренчик не станет помехой, когда придется быстро доставать пистолет из кобуры. Кроме того, пехотным офицерам, каким и является Васков, приходилось ползти. Чтобы в оружии не оказалось земли, кобуру передвигали на поясницу справа. Сделать это оперативно можно лишь в том случае, когда ремень надет через правое плечо.

Разочарованные зрители обругали режиссера за этот досадный промах и предложили ему самому надеть портупею через левое плечо и проползти так несколько метров.