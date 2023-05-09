За этот кадр в СССР Гайдая возненавидели: не поверите, что творилось на экране

Леонид Гайдай подарил зрителям множество гениальных комедий, благодаря чему навсегда вписал свое имя в историю советского кинематографа. Однако даже самые популярные картины режиссера не лишены недостатков, некоторые из которых стоили ему народной любви.

Не стала исключением и такая культовая лента кинодела, как «Иван Васильевич меняет профессию». При внимательном просмотре в ней можно найти множество киноляпов. И если одни из них вызывают у зрителей лишь улыбку, то другие приводят их в ярость.

Ко вторым можно отнести сцену, в которой Иван Грозный пытается спрятаться от героини Натальи Селезневой за шторами. Рядом с окном стоит аквариум, вода в котором ужасно грязная — остается лишь удивляться тому, как рыбки в нем остаются живыми.

Но уже через момент, когда на экране появляется жена Шурика, актриса Зинаида Тимофеева, вода в аквариуме становится кристально чистой. Несмотря на то, что Гайдай исправил свою оплошность, многие в СССР, особенно аквариумисты и зоозащитники, его буквально возненавидели.