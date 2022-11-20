За этот «голый» наряд принцессе Диане было стыдно: на фото не то, что вы ожидаете

Леди Ди привнесла в королевский дом немало разнообразия. Самое больше влияние она оказала на моду и стиль, разбавив консерватизм свежими образами. Однако у Дианы случались и серьезные промахи, о которых она потом долго жалела. Один из таких произошел еще до замужества.

Как-то будущую принцессу запечатлели в «голой» юбке. Снимки сделал Артур Эдвардс, работавший королевским фотографом в издании The Sun. Однажды он ходил Лондону и искал девушку, которая бы подошла Чарльзу. В одном из детских садов он встретил Диану, гулявшую с ребятами из группы. На ней Эдвардс остановил свой выбор и предложил фотосессию.

Будущая принцесса позировала в привычной для себя одежде. Сверху на ней была надета рубашка с жилетом, а снизу — прозрачная юбка. Она позднее и повергла публику в шок. Особенно отчетливо очертания ног Дианы виднелись на солнце. Если бы не эта пикантная прозрачность, то наряд можно было бы назвать целомудренным.

Снимки подняли огромную шумиху в королевском обществе. Позднее Эдвард отрицал, что как-то хотел скомпрометировать Диану. Просто фотографу так понравились эти кадры, что он решил непременно их опубликовать.

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