За этот фильм стыдно и актерам, и зрителям: назван самый провальный ремейк советского кинохита

Несколько лет назад была мода на различные ремейки и продолжения советских фильмов. Однако ни одна из таких картин не возымела зрительского успеха. А за одну из них стыдно не только публике, но и самим актерам, принявшим в ней участие.

Речь идет о провальном фильме «Возвращение мушкетеров», который вышел в 2009 году. Самое печальное, что он был снят создателем первой части, которая признана шедевром и классикой советского кино. Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич собрал оригинальный состав главных актеров, но даже они не вытащили никудышный сценарий.

Легендарный квартет, возглавляемый Д’Артаньяном, снова пытается спасти французскую корону. На сей раз противником выступил кардинал Мазарини, похитивший сокровища Анны Австрийской.

Пользователи Сети назвали этот фильм жалкой пародией на оригинал и признали самым провальным продолжением в истории. Поведение героев было нелогичным, а сама атмосфера — слишком вычурной и неестественной. Кроме того, сам Михаил Боярский сомневался в том, что ему следует принимать участие в этой ленте. Наверняка потом он горько жалел о своем согласии.