За этот фильм Леонардо ДиКаприо стыдно до сих пор: его запретили в США и Канаде

Долгое время Леонардо ДиКаприо считался неодоценным голливудским актером. Каждый фильм с ним сразу становился хитом, однако долгожданный «Оскар» он получить не мог. В 2016 году справедливость восторжествовала, и Леонардо был удостоен награды. Тем не менее и в его фильмографии остаются работы, за которые актеру очень стыдно.

В 1996 году юный ДиКаприо сыграл в инди-картине «Кафе „Донс Плам“». Его персонаж был грубым молодым человеком, который позволял себе насмехаться над девушками и обесценивать их. По воспоминаниям актера, фильм был снят всего за шесть суток, а он и вовсе проработал на площадке один день. При этом Леонардо настоял, чтобы в ленте также снялся его друг Тоби Магуайр, который работой тоже в итоге остался недоволен.

Черно-белая драма провалилась в прокате. А за чрезмерную жестокость в диалогах и двусмысленные реплики его даже запретили в США и Канаде. ДиКаприо же до сих пор стыдно за эти съемки, и он призывает зрителей никогда не смотреть фильм.