За этот фильм Гайдаю было стыдно до конца жизни

Советский постановщик Леонид Гайдай запомнился зрителям как автор любимых народных комедий «Спортлото-82», «Не может быть!», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. Но мало кто из фанатов творчества режиссера знает, что на заре карьеры Гайдай снял фильм, за который ему было стыдно до конца жизни.

Режиссерским дебютом талантливого выпускника ВГИКа стала комедия «Жених с того света» в 1958 году. Но чиновники от культуры не оценили юмор Гайдая и заявили, что он больше никогда не будет ничего снимать в СССР. Постановщик очень переживал: по воспоминаниям его вдовы Нины Гребешковой, Гайдай в ту пору страдал от язвы желудка и туберкулеза. Выход чахнущему режиссеру предложил коллега Иван Пырьев. Он посоветовал Гайдаю снять историко-революционную картину, чтобы вновь заслужить благосклонность цензоров.

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Фильм «Трижды воскресший» вышел на экраны в 1960 году и неприятно поразил зрителей комсомольской патетикой. Режиссер стыдился своего авторства. Картина с треском провалилась в прокате, зато чиновники ей оказались очень довольны и дали Гайдаю зеленый свет на дальнейшую работу.