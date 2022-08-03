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За этот фильм Гайдаю было стыдно до конца жизни

3 августа 2022 11:50
За этот фильм Гайдаю было стыдно до конца жизни

На заре карьеры режиссер снял нехарактерную для себя ленту.

Советский постановщик Леонид Гайдай запомнился зрителям как автор любимых народных комедий «Спортлото-82», «Не может быть!», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и других. Но мало кто из фанатов творчества режиссера знает, что на заре карьеры Гайдай снял фильм, за который ему было стыдно до конца жизни.

За этот фильм Гайдаю было стыдно до конца жизни

Режиссерским дебютом талантливого выпускника ВГИКа стала комедия «Жених с того света» в 1958 году. Но чиновники от культуры не оценили юмор Гайдая и заявили, что он больше никогда не будет ничего снимать в СССР. Постановщик очень переживал: по воспоминаниям его вдовы Нины Гребешковой, Гайдай в ту пору страдал от язвы желудка и туберкулеза. Выход чахнущему режиссеру предложил коллега Иван Пырьев. Он посоветовал Гайдаю снять историко-революционную картину, чтобы вновь заслужить благосклонность цензоров.

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Фильм «Трижды воскресший» вышел на экраны в 1960 году и неприятно поразил зрителей комсомольской патетикой. Режиссер стыдился своего авторства. Картина с треском провалилась в прокате, зато чиновники ей оказались очень довольны и дали Гайдаю зеленый свет на дальнейшую работу.

Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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12 комментариев
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