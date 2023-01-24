За это обидное прозвище коллеги извинились перед Зудиной после ухода Табакова

Марина Зудина смогла построить успешную карьеру при жизни своего мужа Олега Табакова. Она была ведущей актрисой в МХТ имени Чехова и в «Табакерке», где режиссер был художественным руководителем. И далеко не все коллеги были в восторге от ее положения.

Дело в том, что Зудина старалась полностью контролировать работу театров, хотя и официально была рядовой артисткой. Она могла отчитать своих коллег за плохую игру и участвовала в их распределении в постановках. Артистка регулярно делала выговоры режиссерам, которые делали что-то, по ее мнению, неправильное, а те должны были именно ее ставить на главные роли.

Как признавались коллеги, даже цех по производству костюмов контролировала именно она. Зудина утверждала все материалы, ведь хотела для себя самые лучшие и красивые костюмы.

В итоге коллеги невзлюбили артистку. Ее регулярно обсуждали за спиной, а Владимир Стержаков даже дал ей прозвище Мхатовская Салтычиха. После смерти Табакова травля только усилилась, но со временем артисты смогли изменить свое отношение к Зудиной.

В итоге артистка смогла наладить общение с бывшими коллегами, а Стержаков даже принес ей официальные извинения через других артистов, закончив таким образом их вражду.