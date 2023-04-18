За этими вещами охотились все модницы в СССР, а сейчас они бы вызвали недоумение

Сейчас бы это не надели.

В советской моде было много странных аксессуаров, которые сегодня совершенно не воспринимаются модными стилистами.

Меховые шапки

Среди теплых аксессуаров этот был самым популярным. Шапки из ондатры можно было встретить чаще норковых, которые являлись дефицитным товаром.

Пластиковые бусы

Более качественная бижутерия была не по карману советским девушкам. Поэтому выбирали цветные пластиковые варианты. Бусины могли отличаться по размеру или оформлению, но сегодня они считаются безвкусицей.

Серьги-клипсы

Еще один вариант пластиковых украшений. Клипсы ценились даже среди девушек, которые следовали трендам в то время.

Меховые воротники

Чтобы сделать зимний гардероб более разнообразным и подчеркнуть силуэт, популярными были меховые воротники. И уже неважно, какой будет мех — искусственный или натуральный.

Павловопосадские платки

Использовались не только в качестве косынки, но и в качестве шарфа. Украшались традиционными узорами.