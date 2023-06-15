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За этими советскими продуктами на Западе выстраивались в очередь: у нас их ели даже нищие

15 июня 2023 19:45
За этими советскими продуктами на Западе выстраивались в очередь: у нас их ели даже нищие

Они отличались своим качеством.

Многие ошибочно полагают, что в советские времена пищевая промышленность работала исключительно на внутренний рынок. Однако был и целый ряд товаров, ради которых иностранцы готовы были стоять в очереди.

К примеру, за границей высоко ценились темный шоколад и обычная сгущенка. Качество этих продуктов можно было назвать эталонным, поскольку в составе не было химии, а рецептура не изменялась на протяжении десятилетий. Экспорт последней достигал 80 миллионов банок в год, что даже сегодня является внушительным показателем.

Но зарубежные потребители ценили не только сладости из СССР. На прилавках иностранных магазинов также можно было увидеть тушенку или даже знаменитые шпроты. Для советских граждан мясные и рыбные консервы не были экзотикой, и каждый мог себе их позволить. А за границей похожие товары были в дефиците и быстро пропадали с полок.

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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