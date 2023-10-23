За этими пирожками в СССР выстраивались очереди: рецепт, который вы с легкостью повторите дома
Такое под силу даже самой «безрукой» кухарке.
В Советском Союзе создали десятки блюд, которые оставили неизгладимый отпечаток на вкусовых рецепторах всех, кому довелось их попробовать. Одним из таких блюд стали «те самые» ташкентские пирожки «Ухо-горло-нос». За 4 копейки любой мог отведать истинное наслаждение. Главный ингредиент — ливер. А рецепт оказался прост как дважды два. Повторит любая. Почти гарантированно.
Вот что у вас должно быть:
- Полкило муки;
- Сухие дрожжи - 1 пакетик;
- Столовая ложка сахара и столько же водки;
- Соль по вкусу;
- Пол-литра растительного масла;
- 300 миллилитров воды;
- 300 грамм легкого или сердца для начинки;
- 100 грамм печени (еще можно опционально добавить столько же горла, но на любителя);
- Репчатый лук некрупный - 2 штуки;
- Зира, соль, черный перец (в начинку) - по вкусу, сюда же столовую ложку муки.
Как готовить тесто:
В глубокой посуде должны в смешанном виде оказаться дрожжи, сахар и соль. Сюда же добавим муку (которая в тесто, а не в начинку) в количестве 3 столовых ложек и хорошо качественно перемешаем. Добавим 100 миллилитров воды, вода должна быть теплой и еще раз помешаем, затем — водка и растительное масло. Далее доливаем оставшуюся воду и снова тщательно-притщательно перемешиваем. Затем самое сложное: вводим остатки муки и замешиваем тесто, потратить придется минут 15, не меньше. После чего стенки посуды помажем растительным маслом, аккуратно водрузим туда тесто и уберем в теплое место на час. После помнем его еще раз и снова покинем на полчаса.
Как готовить начинку: Верхнюю часть сердца срезаем и режем остаток на две части (задача — убрать крупные сосуды), затем разбираем легкое, отделив трахею и режем на 6 частей. Печень не тронем (в смысле — оставим целой). Субпродукты — в кипящую воду и варить полтора часа, но печень достанем через 20 минут. Обжариваем лук на большой сковороде, предварительно нарезаем его полукольцами. Субпродукты режем на кусочки и жарим вместе с луком еще минут 7. Затем готовые компоненты — в мясорубку. В готовый фарш добавляем муку и специи, хорошо перемешиваем. Лайфхак, если фарш сухой: добавьте пару ложек бульона.
Как формировать пирожки: Готовое тесто делим на толпу маленьких шариков, их раскатываем плоскими блинчиками. В середину — начинку. Оставим на 15 минут. Пирожки будем жарить в глубокой сковороде по 3-5 минут с каждой стороны в изрядном количестве масла.
Готовое блюдо кладем на бумажное полотенце и даем стечь излишкам масла. Затем перекладываем пирожки в посуду и накрываем полотенцем. Вуаля!