За эти вещи из бабушкиных погребов грозит уголовная ответственность: лучше обходить стороной

Тех, кто ищет среди заброшенного хлама на свалках и антресолях полезные вещи, которые можно дорого продать, называют сталкерами. Казалось бы, самая скучная в мире у них работа — ройся себе в мусорках с умным видом, да и все. Но не тут-то было.

Оказывается, за такой хлам можно и в тюрьму угодить, если не знать, что именно ты собираешь. Успешное сталкерство — дело прибыльное. Особенно для жителей маленьких городов. Если бродить с металлоискателем по поселкам и частным домовладениям, то можно заработать весьма приличные деньги — до 60 тысяч рублей в месяц. Но есть и подводные камни в виде бомжей и асоциальных элементов, которые могут и напасть.

А есть еще нормы нового законодательства. Оно в России угрожает уголовной ответственностью в том случае, если вы прихватили предмет археологического свойства. Предмет археологии в стране определен точно — это любая вещь старше века.

То есть монету 1923 года вы должны либо оставить там, где хотели взять, либо сообщить о дорогостоящей находке. Иначе «светит» уголовное наказание. Избежать волокиты можно неординарным способом — переехать в Великобританию. Там предметы археологии — это вещи, которым не более ста, а более трехсот лет.