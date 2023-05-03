За эти фразы, которые говорите каждый день, вас ненавидят окружающие

Многие, даже самые образованные люди, ежедневно грешат употреблением слов-паразитов. Эти фразы незаметны для говорящего, но выводят из себя окружающих, поэтому от них лучше незамедлительно избавиться.

Ярким примером служит такое выражение, как «прощу прощения». Часто его используют вовсе не затем, чтобы извиниться, а чтобы привлечь к себе внимание. И в таких случаях это совершенно неуместно. Заменить можно фразой «хочу уточнить» или же «подскажите, пожалуйста».

К другим выражениям, за которые вас вполне могут возненавидеть, относятся «таким образом», «в целом» и «в принципе». Они используются, чтобы подвести итог и произвести впечатление человека, разбирающегося в теме, но эффект производят прямо противоположный. У слушателей возникает ощущение, что говорящий не владеет достаточной информацией, поэтому намеренно наполняет свою речь шаблонами.

Как пишет Marieclaire, другим распространенным словом-паразитом стало междометие «ага». Вместо него лучше использовать «да» или «конечно», чтобы не показаться не вовлеченным в разговор собеседником.

«Как бы/это самое» — пожалуй, главные враги красивой речи. Эти выражения говорят о скудном словарном запасе и невозможности грамотно и быстро сформулировать свою мысль, что уж точно никого не красит. А в рамках делового общения следует избегать таких новомодных заимствований, как «пардон», «упс», «сорри». Вместо них лучше использовать старое доброе «простите» или «извините».