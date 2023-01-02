За эти 3 безобидные привычки русских в США ждет штраф и даже тюрьма

В некоторых странах мира существует более жесткая законодательная база, чем в остальных государствах. Поэтому крупный штраф или даже тюремное заключение там грозят за, казалось бы, пустяковые вещи. Особенно отметились в этом плане законы США, где русские за безобидные привычки могут оказаться за решеткой.

Например, даже в сельской местности Америки не всегда можно встретить заборы у частных домов. Невысокая изгородь может лишь отделять участки от соседних. Но таких глухих и массивных оград, которые приняты в коттеджных поселках России, в США точно не найти. Все дело в том, что американцы не имеют права устанавливать забор даже на своей территории — для начала им придется обосновать его необходимость. И остается лишь небольшой шанс, что власти пойдут навстречу жильцу. Кроме того, собственники домов не могут самовольно их перекрашивать и менять архитектуру газона. Ведь все эти действия разрушат единый облик улицы.

Также штраф может грозить тем водителям, которые решили переночевать в своем авто на обочине дороги или на парковке. Отдохнуть автомобилист имеет право лишь в придорожном отеле по пути. Нелегальным является в США и скачивание фильмов или музыки с пиратских сайтов. Российские пользователи тоже не должны по закону этим заниматься, но реальное наказание, как правило, применяют лишь к тем, кто распространяет контент. В Америке, где ситуация с авторским правом строже, попасть в тюрьму можно и за простое скачивание любимого сериала с сайта.