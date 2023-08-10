За Дукалиса и Ларина обидно: как на самом деле закончились «Улицы разбитых фонарей»

Сериал «Улицы разбитых фонарей» был одним из первых в России, который смог собрать миллионы зрителей у экранов. По всей стране с замиранием сердца следили за судьбой сотрудников петербургского отдела милиции, а главные герои сериала стали главными любимцами россиян.

Сериал выходил на экраны целых двадцать лет. За это время актерский состав менялся неоднократно. Персонажи появлялись и уходили, а судьба «золотого состава» проекта уже забылась зрителями.

Меньше всего повезло Анатолию Дукалису и Андрею Ларину. Эти персонажи погибли из-за взрыва, который устроил молодой солдат. Роль убийцы героических милиционеров, кстати, исполнил молодой Данила Козловский. Конечно, таким образом сценаристы просто обставили уход актеров из сериала. Но зрители все равно горевали из-за смерти любимых героев.

После этого «золотой состав» окончательно распался. Подполковник Петренко, известный как Мухомор, ушел на пенсию. Абдулова отправилась в декретный отпуск. Продолжили работу только Соловец и Волков. Эти герои оставались в сериале почти до самого финала.