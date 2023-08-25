«За деньги можно все?»: Пугачева устроила вакханалию на вокзале

Летом Алла Пугачева любит бывать в Юрмале. Артистка путешествует с комфортом, о котором простому народу можно только мечтать.

Многие до сих пор помнят, как эффектно Примадонна появилась на перроне рижского вокзала. Такой вакханалии прежде не видели. До собственного вагона поезда знаменитость дойти пешком не соизволила. Выражение «наши люди в булочную на такси не ездят» точно не про нее.

Исполнительница передвигалась на элитной черной иномарке, а следом за ней ехали еще несколько авто. Как подобный транспорт попал туда, где ему быть не положено, россиянам остается только гадать.

Хотя есть те, кто знает секрет: певица точно позолотила кому-то ручку. И такое поведение, как считают некоторые, ее не красит.