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За что звезда «Великолепного века» заблокировал Бузову в соцсетях?

3 августа 2022 14:05
За что звезда «Великолепного века» заблокировал Бузову в соцсетях?

Певица оказалась настойчивой фанаткой турецкого актера.

Недавний визит в Москву звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита вызвал сильный переполох среди его фанаток. В их рядах была и Ольга Бузова. Будто случайно она оказалась в том же ресторане, где обедал Бурак. Бузова сделала с актером несколько снимков, в шутку сообщив в подписи в соцсетях, что он сам попросил с ней сфотографироваться.

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Но известная светская обозревательница Алена Жигалова в YouTube-шоу вывела Ольгу на чистую воду. Она заметила, что певица не отметила аккаунт Бурака на снимке. Оказалось, что сделать этого Бузова не может. Звезда «Великолепного века» внес Бузову в соцсетях в список заблокированных пользователей. По информации Алены, 6 лет назад Ольга была настойчивой фанаткой турецкого актера и часто писала ему сообщения в директ. Озчивиту ничего не оставалось, как добавить Бузову в «черный список».

За что звезда «Великолепного века» заблокировал Бузову в соцсетях?

«Достала так, что ее заблокировал», — поделилась Жигалова.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня также заблокирована в соцсетях Бурака. По слухам, жена актера Фахрие Эвджен приревновала актера, заметив его переписку с россиянкой, и потребовала прекратить общение.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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