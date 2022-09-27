За что Зою из «Три плюс два» не простил внук: заперлась в пятикомнатной квартире

На счету Натальи Фатеевой более 80 киноработ в кино. Поклонницы копировали ее прическу и модные образы, а мужчины-зрители восхищались красотой. Одной из самых известных и любимых народом героинь Фатеевой по сей день остается Зоя из «Три плюс два».

Пока на работе ей сопутствовал успех, личная жизнь красавицы-актрисы не клеилась. Она трижды была замужем, но не добилась счастья ни в одном браке. Сложно складывались и ее отношения с детьми. Сына от Владимира Басова актриса сначала оставляла с родителями, а после отдала в интернат. Куда ближе она общалась с дочкой Наташей: в 1984 году они даже вместе поехали на отдых. Там 16-летняя девушка влюбилась в Максима Коропцова, сына известного кинооператора.

После возвращения домой выяснилось, что Наташа беременна. Фатеева была в ужасе. В роддоме после появления внука на свет она смогла убедить дочь написать отказ от ребенка. Малыша отправили в дом малютки. В ситуацию вмешался сын артистки, разыскав возлюбленного сестры. Его родители согласились воспитать внука и дали ему имя Женя.

Сейчас Евгению уже 37 лет. Он вырос и считает родителями родных бабушку и дедушку. С биологической матерью и Фатеевой мужчина никогда не виделся. 87-летняя актриса встречи с внуком тоже не ищет. Она ведет затворнический образ жизни в своей пятикомнатной квартире в столице и не пускает на порог даже детей.