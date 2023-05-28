За что Высоцкий возненавидел Шарапова из сериала «Место встречи изменить нельзя»

Порой зрители даже не догадываются о том, что многие актеры, засветившиеся вместе в одном проекте, на дух не переносили друг друга в реальной жизни. В качестве яркого примера можно привести Владимира Высоцкого и Владимира Конкина, которые сыграли лучших друзей в культовой ленте «Место встречи изменить нельзя».

Высоцкий буквально возненавидел коллегу, на что нашлась причина. Все дело в том, что в роли Шарапова он хотел видеть Ивана Бортника, своего близкого друга. Но председатель Гостелерадио не одобрил его кандидатуру.

Досталось же за это Конкину. Высоцкий срывался на нем при любой возможности — постоянно одергивал, отпускал едкие замечания. В одном из выпусков программы «Судьба человека» Владимир Алексеевич отметил, что в некоторых сценах картины можно почувствовать то напряжение, что было между ним и именитым актером, который не мог держать себя в руках.