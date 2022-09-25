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За что Вовк отправили в «ссылку» в советское время: виновата судьбоносная ошибка

25 сентября 2022 14:15
За что Вовк отправили в «ссылку» в советское время: виновата судьбоносная ошибка

Всему виной – смех ведущей.

 

Если бы Ангелина Вовк однажды не «прокололась» — она осталась диктором на советском ТВ, а не вела бы легендарную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!».

Вовк с трудом давалось серьезное чтение заготовленного текста. Однажды Ангелине Вовк доверили сообщить о кончине министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Вовк ответственно отнеслась к заданию и прочла все без запинки, но в конце она случайно засмеялась, забыв выключить микрофон.

За что Вовк отправили в «ссылку» в советское время: виновата судьбоносная ошибка

Веселье Вовк было неуместно в серьезных новостях – и ее «сослали» в «Спокойной ночи, малыши!». Сначала Ангелину Вовк все это страшно расстроило, но в итоге детская телепередача лишь пошла на пользу карьере ведущей, и она стала всеми любимой тетей Линой.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Спокойной ночи, малыши!»
Алла Новикова
Алла Новикова
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