За что в Турции не любят актрису, сыгравшую Хюррем: вы будете сильно удивлены

Мерьем Узерли стала известна на весь мир благодаря роли Хюррем-султан в исторической драме «Великолепный век». Роль наложницы и главной спутницы жизни султана Сулеймана подарила ей фанатов во всех странах мира, но в родной Турции поклонники, наоборот, возненавидели ее.

Дело в том, что зрители перенесли весь негатив с образа Роксоланы на саму Узерли. Как часто бывает в подобных случаях, поклонники решили, что артистка обладает всеми теми качествами, что и ее героиня, поэтому не заслуживает их любви.

Помимо этого, артистка, исповедуя ислам, родила двух детей вне брака. Этот факт ее личной жизни также настроил многих турецких поклонников против нее.

В итоге Узерли до сих пор сталкивается с негативом в Турции, но не переживает по этому поводу. Она активно снимается в местных фильмах и сериалах и нередко появляется в рекламе.