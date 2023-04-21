За что в Америке возненавидели «Морозко»: причина шокирует

Культовые советские фильмы стали неотъемлемой частью мирового кинематографа. И даже несмотря на противостояние времен холодной войны, эти картины по достоинству оценивались как в Европе, так и в США. К примеру, сценарий сказки «Морозко» восхваляли американские кинокритики и знаменитый режиссер Стивен Спилберг.

Но зрители не разделили восторг экспертов. И причина кроется отнюдь не в различии культур или менталитетов. Дело в том, что зарубежная аудитория узнала о шедевре Александра Роу из юмористического шоу «Таинственный театр 3000 года». По сюжету этой передачи героям приходится смотреть ужасное кино из прошлого. Создатели посчитали, что будет уместно включить в этот список и «Морозко». Однако авторы программы сократили советскую картину и добавили свои ироничные комментарии.

Такие изменения отразились и на восприятии этого фильма зрителями. В итоге на популярном портале IMDb сказка получила лишь 6,3 балла и немало отрицательных отзывов.