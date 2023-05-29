За что у жены Новосельцева отняли маленьких детей? Причина была веская и шокирующая

В кинофильме «Служебный роман» о первой жене главного героя было упомянуто лишь вскользь. И поначалу совсем непонятно, что же это за человек. Однако если задуматься, картина предстает самая неприглядная. Анализируя слова женщин-коллег Новосельцева, можно понять, что его бывшая супруга была настоящей красавицей. А вот с моральным обликом у нее не задалось.

Лиза Леонтьева (так звали первую жену Новосельцева) довольно быстро окрутила тихоню москвича с собственной жилплощадью. Вышла за него замуж. И даже родила ему двоих детей. А дальше покатилась по наклонной. Но это были не просто банальные измены. Подобное и в советское время было сплошь и рядом. Лиза вела себя настолько аморально, что ей даже не отдали детей при разводе. А ведь обычно суд всегда на стороне матери.

Конечно, подлинная история остается больше за кадром. И о многом можно лишь догадываться. Сопоставлять известные факты, строить версии. Однако одно несомненно — Лиза Леонтьева была не только красавицей, но и довольно распущенной женщиной. К тому же плохой матерью. Именно поэтому и суд, и сам Новосельцев решили не отдавать ей собственных детей, пишет автор Дзен-канала «Эх, прокачу!».