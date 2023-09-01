«За что так с классикой?»: новые «Гардемарины» возмутили людей до глубины души
Публика не смогла скрыть своего негодования.
Последний фильм из приключенческой серии, посвященной гардемаринам, зрители увидели в 1992 году. За прошедшие 11 лет публика давно успела попрощаться с любимыми героями. Однако не так давно стало известно, что в конце этого года постановщик Светлана Дружинина представит еще две картины о судьбах отважных дворян.
Так, совсем скоро на экраны выйдут два фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сюжет вновь расскажет о смелых героях, а главные роли исполнят Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте и Михаил Боярский, герой которого, шевалье де Брильи, скончался еще во второй части.
Пользователи Сети с удивлением оценили трейлеры обеих картин, но далеко не все остались в восторге. Обсуждая ролики, фанаты осудили как игру актеров и работу Дружининой, так и саму идею снимать продолжение с пожилыми гардемаринами спустя столько лет.
«Увы, но выглядит на уровне сериала из нулевых», «Почему так плохо? За что так с классикой?», «Думаю, полная версия будет нелепая и беспомощная», «Какой позор», «Что ж так убого и бедно выглядит-то... Как будто снимали за 4 копейки в провинциальном сарае. Не стоило Дружининой возвращаться к этой серии», — считают зрители.