«За что так с классикой?»: новые «Гардемарины» возмутили людей до глубины души

Последний фильм из приключенческой серии, посвященной гардемаринам, зрители увидели в 1992 году. За прошедшие 11 лет публика давно успела попрощаться с любимыми героями. Однако не так давно стало известно, что в конце этого года постановщик Светлана Дружинина представит еще две картины о судьбах отважных дворян.

Так, совсем скоро на экраны выйдут два фильма «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сюжет вновь расскажет о смелых героях, а главные роли исполнят Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте и Михаил Боярский, герой которого, шевалье де Брильи, скончался еще во второй части.

Пользователи Сети с удивлением оценили трейлеры обеих картин, но далеко не все остались в восторге. Обсуждая ролики, фанаты осудили как игру актеров и работу Дружининой, так и саму идею снимать продолжение с пожилыми гардемаринами спустя столько лет.