За что советские женщины возненавидели самый популярный итальянский сериал

Сериал «Спрут» вышел на экраны в 80-х и мгновенно стал международным хитом. Зрительницы со всего мира не отрываясь наблюдали за приключениями комиссара Коррадо Каттани в исполнении Микеле Плачидо, однако фанатки в СССР не остались в восторге от популярного проекта.

Дело в том, что все выпуски советские поклонницы смотрели как и зрители из других стран. Они следили за попытками бравого комиссара победить сицилийскую мафию и не могли поверить, когда их любимый герой умер в одной из последних серий.

Неожиданный сюжетный поворот настолько сильно впечатлил фанаток, что те на следующий день отправились к посольству Италии в Москве и завалили его письмами. Зрительницы требовали вернуть любимого героя немедленно и выпустить с Микеле Плачидо как можно больше серий.

Продюсеры шоу никак не отреагировали на просьбы фанаток. Они так и не исправили сериал, из-за чего советские фанатики не смогли их простить.