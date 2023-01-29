За что россияне высмеяли голливудского «Тараса Бульбу»: без стыда не взглянешь

Джей Ли Томпсон представил свою версию романа Николая Гоголя «Тарас Бульба» американскому зрителю в 1962 году. Постановщик весьма вольно обошелся с литературной основой, что до сих пор шокирует зрителей.

Так, на роль казака Бульбы Томпсон пригласил Юла Бриннера, у которого были бурятские корни. В итоге его герой получился больше похожим на выходца азиатских стран, а не на жителя Малороссии. Сына главного героя исполнил Тони Кертис. Из-за своей внешности наследник Бульбы в фильме выглядит как минимум на пять лет старше отца.

В образах казаков можно уловить турецкие, цыганские и русские мотивы, что заметно отличается от их исторических традиционных нарядов. Помимо этого, в кадре можно увидеть медведей, герои исполняют «Калинку-малинку» и решают пересечь Дон, хотя в романе действие происходит на Днепре.

Подобные несоответствия удивили российского зрителя. Многие в шутку отметили, что Томпсону не стоило браться за такое произведение, а другие призвали кинематографистов уважительнее относиться к истории других стран.