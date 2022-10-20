За что россияне полюбили Жади из «Клона»: в Марокко над ней потешается каждый

«Клон» стал одним из самых любимых россиянами бразильских проектов. Вот уже более 20 лет зрители восхищаются главной героиней сериала — знойной красавицей-марокканкой Жади.

Героиня завораживает и женщин, и мужчин тем, как виртуозно исполняет в кадре танец живота. Исполнительница роли Жади, актриса Джованна Антонелли, ради съемок в сериале брала уроки восточного танца, что принесло свои плоды: после выхода сериала на экраны многие зрительницы принялись подражать ей.

Между тем в Марокко над Жади, напротив, лишь потешаются. Все потому, что в этой стране никогда не танцевали танец живота. Настоящий марокканский танец называется шикхат и исполняется он вовсе не для мужчин, а для женщин. Так более опытные представительницы прекрасного пола наглядно показывали невестам, как им следует вести себя в первую брачную ночь. К слову, именно благодаря этому появилась известная арабская поговорка «женщина танцует так, как любит».