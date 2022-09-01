За что поплатилась мама Рудика из фильма «Москва слезам не верит»: женщинам это не прощают

«Москва слезам не верит» ― одна из немногих советских картин, получивших премию «Оскар». Фильм Владимира Меньшова так полюбили во всем мире благодаря ярким персонажам, которых создал режиссер. Одна из самых запоминающихся героинь ― это безымянная мама Рудика, воплощенная актрисой Евгенией Ханаевой. Но, несмотря на славу, которую ей принес кинематограф, саму актрису страшно невзлюбили российские фанаты.

Дело в том, что еще до участия в оскароносном фильме в жизни женщины часто случались скандалы. Актрису начали осуждать практически сразу после рождения сына от экономиста Анатолия Успенского. Известно, что она практически не занималась ребенком, предпочитая ему многочисленные съемки и пробы. Особенно разочаровал женскую половину поклонников ее уход из семьи. Как говорят бывшие коллеги актрисы, она внезапно влюбилась в театрального актера Льва Иванова и одним утром просто собрала вещи и уехала из квартиры, даже не попрощавшись с родным сыном.

Долгое время Ханаева и не думала встречаться с собственным ребенком. Сам он не раз заявлял в интервью, что после ухода матери их следующая встречала произошла лишь через 17 лет. При этом все эти годы жизнь актрисы вряд ли можно назвать счастливой. Ее партнеры по кадру говорили, что она так и не переехала к новому возлюбленному, потому что у него самого была жена. А Ханаевой приходилось все это время снимать жилье и жить практически в полном одиночестве.

Известно, что впоследствии артистка сама позвонила сыну. Правда, сделала этого лишь после того, как серьезно заболела из-за травмы позвоночника. Женщина долгое время страдала от непереносимых болей в спине и в 1987 году решила пойти к известному нейрохирургу. Сложную операцию, которую он назначил, она так и не пережила и скончалась на операционном столе, не приходив в сознание.