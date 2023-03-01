За что молодежь ненавидит советские фильмы: от правды глаза на лоб полезут

Шедевры советского кинематографа все чаще вызывают интерес у представителей молодежи. Во многом благодаря нетривиальным сюжетам и осмысленным диалогам между персонажами. Впрочем, есть вещи, которые современные зрители отказываются спокойно принимать.

Для юношей и девушек непонятны слишком запутанные способы общения между влюбленными. Например, раньше даже стационарный телефон был редкостью, поэтому людям приходилось слать друг другу письма или телеграммы. А тщательно договариваться о встрече за несколько недель было абсолютно нормальным явлением. Все это нашло отражение и фильмах. Однако сейчас у каждого в кармане есть умный гаджет с доступом в Интернет, и такая странная коммуникация из прошлого вызывает недоумение.

К тому же молодые люди не всегда понимают, почему герои глупо себя ведут. Особенно, когда дело касается свиданий и ожидания встречи. И такое безосновательное волнение персонажей на экране раздражает зрителей.