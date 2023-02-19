За что Любовь Толкалина возненавидела свою внешность: ответ на фото

Любовь Толкалина уже давно считается одной из самых красивых актрис российского кино. В это трудно поверить, но когда-то у актрисы были сильные комплексы из-за своей внешности.

Будущая звезда отечественного кино с детства подвергалась насмешкам и критике со стороны одноклассников. Любовь прозвали карандашом в стакане из-за ее худобы и рыжих волос, которые достались ей от отца. В те времена носить яркую шевелюру считалось зазорным, ведь так девушка отличалась от всех, а значит, выбивалась из коллектива. Кроме того, у Толкалиной были кривые зубы и неправильный прикус, что тоже не прибавляло ей красоты.

Такую внешность Любовь «носила» еще долгие годы. В своих первых киноработах отчетливо видны те изъяны, за которые она получала обидные прозвища. Например, в нашумевшей картине «Марш Турецкого».

Однако со временем Толкалина преобразилась и стала красивой ухоженной женщиной. Правда, она до сих пор так и не избавилась от чувства собственной ущербности, которое испытывает со школьных лет.