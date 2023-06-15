За что Леонида Утесова ненавидели звезды СССР: это поменяет ваше мнение о певце

Леонид Утесов был известен как прославленный музыкант и легенда советской эстрады. Миллионы фанатов мечтали побывать на его концерте и выстраивались в очереди за его пластинками. При этом далеко не все знают, каким человеком он был в обычной жизни.

По словам Карена Шахназарова, ему не удалось наладить общение с Утесовым из-за его личных качеств. Дело в том, что во время работы над своим фильмом «Мы из джаза» он специально позвонил Утесову, чтобы спросить совета. Постановщик ждал от композитора историй, связанных с джазом, ведь тот неоднократно называл себя родоначальником этого направления в стране. Однако музыкант наотрез отказался помогать режиссеру, заявив, что в Союзе никогда не играли такую музыку.

Поведение звезды эстрады, как признался Шахназаров «Комсомольской правде», шокировало его. Постановщик планировал включить рассказы музыканта, но тот своим отказом подвел всю съемочную группу, поэтому им пришлось обращаться к другим исполнителям. В итоге они с трудом добыли нужный материл и спасли фильм.