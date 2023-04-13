За что критики разнесли «Красную Шапочку»: в это трудно поверить

Роль Красной Шапочки в музыкальном фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку» стала дебютом для юной Яны Поплавской. И если зрители остались в восторге от игры молодой артистки, то цензоры были против ее появления на экране.

Как оказалось, Поплавская фактически случайно попала на кастинг фильма. Мать привела ее в морозный день, и актриса предстала перед режиссером с алым от холода носом, укутанная во множество вещей. Но Нечаев все равно решил посмотреть ее пробы и в итоге одобрил именно открытую и своеобразную девочку.

Но представления чиновников о знаменитой героине заметно отличались от выбора постановщиков. По их мнению, артистка была совсем не ласковой и доброй и могла проучить даже взрослых героев. Из-за этого они потребовали заменить артистку, но было уже поздно.

«Злая, хитрая, дерзкая», — именно так описывали Поплавскую цензоры.

В итоге их опасения были напрасны. Девочка прекрасно справилась со своей ролью, а фильм сразу же обрел статус культового.