За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке

В «Игре престолов» Петир Бейлиш — мастер манипуляций, который предпочитает интриги настоящему клинку. Но даже самый влиятельный игрок в королевстве не смог избавиться от уничижительного детского прозвища — Мизинец. Его история раскрывает все презрение высшей знати Вестероса к выскочкам.

Прозвище родилось не на пустом месте. Род Бейлишей владеет жалким клочком земли в Долине Аррена — скалистым полуостровом под названием Персты. Их родовой замок — полуразрушенная башня.

Юный Петир, будучи низкорослым и тщедушным отпрыском мелкого лорда, воспитывался в Риверране у могущественных Талли. Там его и прозвал Мизинцем Эдмур Талли, напоминая и о крошечных владениях его семьи, и о его собственном хилом виде.

Это прозвище стало клеймом, которое Бейлиш пронес через всю жизнь. Оно било сразу по двум фронтам: напоминало о его ничтожном происхождении и физической слабости. Последнюю он ощутил в полной мере в 15 лет, когда вызвал на дуэль Брандона Старка за руку Кейтилин Талли и был с легкостью побежден.

Этот урок определил его путь: раз нельзя победить силой, нужно побеждать умом, деньгами и подлостью.

Бейлиш ненавидел это прозвище, потому что оно раскрывало правду, от которой он бежал. Всю свою жизнь он потратил, чтобы доказать, что «мизинец» может задушить целые королевства. Он сколотил состояние, стал Мастером над монетой и плел паутину заговоров.

Но для лордов вроде Эдмура Талли он всегда оставался жалким слабаком с Перстов. Детская обида и жажда доказать свое величие превратили Петира в того, кто готов был сжечь весь мир, чтобы наконец перестать быть Мизинцем.