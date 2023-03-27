За что футбольные фанаты возненавидели бывшую ДиКаприо: ответ на фото

Когда-то Жизель Бюндхен таяла в объятиях Леонардо ДиКаприо, а потом вышла замуж за легенду американского футбола — Тома Брэди. Супруги поженились 13 лет назад, обзавелись двумя совместными детьми, но в итоге развелись в 2022 году. И если поклонники пары были огорчены, то футбольные фанаты не стали скрывать свою радость.

Многие из поклонников спортсмена на дух не переносили бразильскую супермодель и актрису. Для этой ненависти нашлась весьма необычная причина. Долгое время ходили слухи о том, что длинноногая красотка не поддерживает мужа в деле всей его жизни. Якобы дошло до того, что Бюндхен ставила супруга перед непростым выбором — либо она, либо футбол.

Модель эти домыслы отрицает. В своем новом интервью она призналась, что и сама неравнодушна к любимой многими игре. По словам модели, она настолько хорошо разбирается в американском футболе, что вполне могла бы занять место судьи.