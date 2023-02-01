За что фанаты «Клона» проклинают Лукаса до сих пор: сдержать эмоции нереально

За грандиозной историей любви Жади и Лукаса из «Клона» наблюдали с замиранием сердца 20 лет назад. До сих пор этот бразильский сериал любим россиянами, которые устраивают бурные дискуссии в Сети. Шквал критики неизменно обрушивается на Лукаса, ведь многие винят именно его во всех бедах Жади. Главным героям потребовалось два десятка лет, чтобы, наконец, воссоединиться. Зрители уверены, что если бы не бесхребетность «тюфяка» Лукаса, то все сложилось бы куда радужнее.

Сначала он не мог пойти против окружения, которое не воспринимало всерьез это «увлечение». На стороне Лукаса оказалась лишь Иветти, невеста его отца Леонидаса. Кроме того, семейство скорбело о смерти Диогу, брата-близнеца главного героя. После этого все дружно «вцепились» в Лукаса, так как боялись потерять и его.

Возможно, поэтому возлюбленный Жади долго колебался, стоит ли ему бороться за нее. И однажды он не пришел к ней на встречу из-за сомнений. Жади улетела в Марокко и вскоре вышла замуж за Саида.

Потом судьба не раз сталкивала главных героев вместе, но Лукас так и не мог решиться уйти к любимой — сначала из-за жены, потом из-за дочери. Пока Лукас мялся, его супруга Маиза после 20 лет мучительного брака собрала ему чемодан и отправила мужа в Марокко. Кто знает, если бы не ее решительный жест, может быть, Лукас так бы и прозябал до конца жизни без любимой Жади.