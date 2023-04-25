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За что ей все это? Подробности личной жизни Тамары из «Папиных дочек» доведут до слез

25 апреля 2023 14:00
За что ей все это? Подробности личной жизни Тамары из «Папиных дочек» доведут до слез

У актрисы и ее героини немало общего.

Татьяна Орлова не раздумывала ни секунды, когда получила предложение сняться в продолжении сериала «Папины дочки». Актриса в образе забавной и прямолинейной секретарши Тамары Кожемятько оказалась одной из самых любимых героинь, поэтому обойтись без нее было невозможно.

Звезда не имеет ничего против, когда и в реальной жизни ее ассоциируют с Кожемятько. По уверению Орловой, она часто слышит от 20-летних юношей и девушек благодарность за счастливое детство. К тому же у артистки и ее персонажа есть немало общего.

В интервью знаменитость не любит распространяться о своей личной жизни, но тем не менее в Сеть утекли такие подробности, которые доведут до слез любого. Дело в том, что у Татьяны, как и у Кожемятько, нет наследников. К тому же к своим 66 годам артистка ни разу не была замужем, что заставляет многих поклонников сожалеть о ее участи.

Фото: Кадр из сериала «Папины дочки»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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