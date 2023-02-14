За что боцман из «Пиратов ХХ века» оказался в тюрьме: от правды мурашки по коже

Советский боевик «Пираты XX века» покорил зрителей остросюжетной историей, сложными трюками и харизматичными актерами. Наверняка многие вспомнят боцмана в исполнении Тадеуша Касьянова. К слову, актер не только сыграл одну из ролей, но и был постановщиком трюков и драк в картине. Как сложилась его жизнь после нашумевшего фильма?

До распада СССР у Касьянова все шло вполне неплохо. Однако после развала страны работы не стало из-за всеобщего кризиса. А в начале 90-х имя Тадеуша вообще стало фигурировать в криминальных сводках — каскадера обвиняли в похищении человека. Жертвой стал директор охранного предприятия, который считался конкурентом Касьянова, владевшего такой же фирмой.

Тадеуш отрицал свою вину и посчитал, что таким образом с ним хотят свести счеты сразу несколько структур. К счастью, спустя год актера оправдали за отсутствием состава преступления. По решению суда Касьянову выплатили моральную компенсацию.

Сегодня признанному советскому каскадеру 84 года. Он пишет книги о рукопашном бое и руководства по метанию ножей. А тот случай из прошлого лишь обострил у Касьянова чувство справедливости.