Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За час больше, чем рабочий за год: баснословные гонорары Боярского предали огласке

За час больше, чем рабочий за год: баснословные гонорары Боярского предали огласке

6 ноября 2023 16:45
За час больше, чем рабочий за год: баснословные гонорары Боярского предали огласке

Простым людям такие пенсии и не снились.

Популярные артисты в России зарабатывают огромные суммы, но с выходом на пенсию их жизнь должна измениться. Ведь пенсионные накопления у них оказываются практически такими же, как у обычных людей.

Издание «Комсомольская правда» выяснило, что у Ольги Зарубиной пенсия не дотягивает и до 20 тысяч рублей. Исполнительница могла бы столкнуться с настоящей бедностью, если бы не вторая волна популярности после шоу «Суперстар». Теперь она активно выступает и зарабатывает достаточно.

Тем артистам, которые живут в Москве, полагается надбавка к пенсии — около 30 тысяч рублей. В других городах такого нет, но Михаил Боярский не переживает. Он зарабатывает на корпоративах. За один сорокаминутный концерт он получает около миллиона рублей — простым людям столько не осилить и за год усердной работы.

А Алла Пугачева и вовсе не использует свою пенсию. Ей полагается 47 тысяч рублей в месяц, но эту сумму она переводит одной из своих поклонниц, прикованной к инвалидному креслу.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше