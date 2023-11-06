За час больше, чем рабочий за год: баснословные гонорары Боярского предали огласке

Популярные артисты в России зарабатывают огромные суммы, но с выходом на пенсию их жизнь должна измениться. Ведь пенсионные накопления у них оказываются практически такими же, как у обычных людей.

Издание «Комсомольская правда » выяснило, что у Ольги Зарубиной пенсия не дотягивает и до 20 тысяч рублей. Исполнительница могла бы столкнуться с настоящей бедностью, если бы не вторая волна популярности после шоу «Суперстар». Теперь она активно выступает и зарабатывает достаточно.

Тем артистам, которые живут в Москве, полагается надбавка к пенсии — около 30 тысяч рублей. В других городах такого нет, но Михаил Боярский не переживает. Он зарабатывает на корпоративах. За один сорокаминутный концерт он получает около миллиона рублей — простым людям столько не осилить и за год усердной работы.

А Алла Пугачева и вовсе не использует свою пенсию. Ей полагается 47 тысяч рублей в месяц, но эту сумму она переводит одной из своих поклонниц, прикованной к инвалидному креслу.