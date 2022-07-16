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За бутылку коньяка: как «Большую перемену» спасли от чиновников

16 июля 2022 14:10
За бутылку коньяка: как «Большую перемену» спасли от чиновников

Фильм мог не выйти на экраны из-за «приключения учителя».

Немало культовых советских картин добирались до зрителей, проходя через собрания худсоветов и ножницы монтажера. Некоторые были навсегда забыты на полках киностудий; эта участь могла постичь и «Большую перемену».

Дело в том, что с самого начала на ленту ополчились советские педагоги, которым не пришлось по душе изначальное название «Приключения школьного учителя». На Мосфильм приходило множество писем с вопросом о том, не опорочат ли создатели образ советского преподавателя.

Ситуацию нужно было срочно исправлять, режиссер Алексей Коренев обратился за помощью к съемочной команде. И не прогадал.

«Он предложил бутылку коньяка в группе тому, кто придумает лучшее название. Кажется, их оператор подсказал название «Большая перемена», — поделилась внучка сценариста Анна Писаревская в передаче «Большое кино».

Все старания создателей оправдались: кино с успехом прошло как в советском, так и зарубежном прокате.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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