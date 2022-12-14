За аморальное поведение могли судить: Никулина спасла известность на всю страну

Замечательный артист Юрий Никулин перевоплощался в неудержимого шутника не только в кино. В реальности он тоже обожал розыгрыши и хохмы.

На съемках картины Леонида Гайдая «Деловые люди» он сдружился с харизматичным актером Ростиславом Пляттом. С тех пор дуэт был неразлучен, а позднее они с семьями даже поселись в одной многоэтажке. Артисты то и дело ходили друг к другу в гости и весело проводили время. Однажды, когда Никулин и Плятт прилично подвыпили, произошел курьезный случай.

Сын Юрия Владимировича забирал засидевшегося в гостях у Плятта отца, но у актеров были свои планы. Артисты среди ночи решили прогуляться, и вел их под руки сын Никулина. В этот момент им пришла идея написать на снегу нецензурное слово. Плятт вооружился палкой и с энтузиазмом принялся за дело.

Когда Никулины держали артиста под руки, мимо проезжали милиционеры. Они обратили внимание на подозрительную картину, но подойти не решились — все-таки это прославленные артисты.

Так, известность на весь СССР освободила Никулина и Плятта от ответственности за хулиганство. Зато, как пишет «Новый очаг », им пришлось получить по полной программе от разгневанных жен за свои ночные посиделки.