За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

«Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд собрала в прокате уже более 1 млрд рублей, и это мгновенно отразилось на книжных полках. Пока одни зрители идут на новую экранизацию, другие пересматривают более ранние версии, включая советскую, а третьи устремляются в книжные магазины, чтобы перечитать оригинал.

Этот всплеск интереса подтверждает статистика сети «Читай-город». Согласно их данным, спрос на книгу «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла взлетел на 40% всего за первую неделю после премьеры фильма. На сегодняшний день продажи выросли в 2,2 раза, и динамика продолжает оставаться положительной.

Однако этот случай – далеко не первый пример того, как успешная экранизация вдыхает новую жизнь в классическую книгу. Ярчайшим предшественником «Алисы» стал мультфильм «Чебурашка», который в 2022 году совершил настоящий прорыв.

После оглушительного успеха кинокартины книги о знаменитом неизвестном науке зверьке стали абсолютным бестселлером в детском сегменте. Спрос на произведения Эдуарда Успенского о Чебурашке и его друзьях вырос в десятки раз, на долгое время заняв верхние строчки рейтингов продаж.

Кассовые сборы картины оказались феноменальными: при бюджете в 850 млн рублей лента собрала $91 800 870 (по нынешнему курсу это порядка 7.4 млрд рублей), став одним из самых кассовых российских фильмов за всю историю.

Народную любовь подтверждает и солидный рейтинг: на Кинопоиске картина держит уверенные 7.4 балла на основе почти 750 тысяч оценок. Зрители и критики в отзывах особенно тепло отмечают несколько моментов:

«Этот фильм был очень нужен нам. Спасибо авторам за позитив и за правду. А прозвучавшая песенка про день рождения из советского оригинала - это и ностальгия, и настоящий реквием по давно ушедшим временам»,

«Хороший фильм, который будет интересен детям, взрослым и даже бабушкам и дедушкам. Заставляет задуматься о ценностях отношений между родителями и детьми, мужьями и женами. Однозначно рекомендую посмотреть»,

«Очень приятный семейный фильм, аналогов которого в российском прокате не было давно. Так что игнорировать картину точно не стоит. Тем более что она сочетает в себе и яркий визуальный ряд для ребёнка, и интересную историю с нотками ностальгии для взрослого».

Вот так кинопремьеры стабильно вызывают волну интереса к литературным первоисточникам. Интересно, какая экранизация грядущего сезона сможет повторить этот успех и станет следующим «книжным» локомотивом, побудив зрителей обратиться к страницам любимых произведений?

