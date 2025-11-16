Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

16 ноября 2025 10:23
За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

Спойлер: лента собрала более 7 млрд рублей, а критики говорили, что «аналогов в прокате не было давно».

«Алиса в Стране чудес» с Анной Пересильд собрала в прокате уже более 1 млрд рублей, и это мгновенно отразилось на книжных полках. Пока одни зрители идут на новую экранизацию, другие пересматривают более ранние версии, включая советскую, а третьи устремляются в книжные магазины, чтобы перечитать оригинал.

Этот всплеск интереса подтверждает статистика сети «Читай-город». Согласно их данным, спрос на книгу «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэрролла взлетел на 40% всего за первую неделю после премьеры фильма. На сегодняшний день продажи выросли в 2,2 раза, и динамика продолжает оставаться положительной.

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

Однако этот случай – далеко не первый пример того, как успешная экранизация вдыхает новую жизнь в классическую книгу. Ярчайшим предшественником «Алисы» стал мультфильм «Чебурашка», который в 2022 году совершил настоящий прорыв.

После оглушительного успеха кинокартины книги о знаменитом неизвестном науке зверьке стали абсолютным бестселлером в детском сегменте. Спрос на произведения Эдуарда Успенского о Чебурашке и его друзьях вырос в десятки раз, на долгое время заняв верхние строчки рейтингов продаж.

Кассовые сборы картины оказались феноменальными: при бюджете в 850 млн рублей лента собрала $91 800 870 (по нынешнему курсу это порядка 7.4 млрд рублей), став одним из самых кассовых российских фильмов за всю историю.

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

Народную любовь подтверждает и солидный рейтинг: на Кинопоиске картина держит уверенные 7.4 балла на основе почти 750 тысяч оценок. Зрители и критики в отзывах особенно тепло отмечают несколько моментов:

«Этот фильм был очень нужен нам. Спасибо авторам за позитив и за правду. А прозвучавшая песенка про день рождения из советского оригинала - это и ностальгия, и настоящий реквием по давно ушедшим временам»,

«Хороший фильм, который будет интересен детям, взрослым и даже бабушкам и дедушкам. Заставляет задуматься о ценностях отношений между родителями и детьми, мужьями и женами. Однозначно рекомендую посмотреть»,

За 7 дней целых 40%: так вырос спрос на книжную «Алису» из-за фильма с Пересильд – а догадаетесь, что читали из-за кино в 2022-м?

«Очень приятный семейный фильм, аналогов которого в российском прокате не было давно. Так что игнорировать картину точно не стоит. Тем более что она сочетает в себе и яркий визуальный ряд для ребёнка, и интересную историю с нотками ностальгии для взрослого».

Вот так кинопремьеры стабильно вызывают волну интереса к литературным первоисточникам. Интересно, какая экранизация грядущего сезона сможет повторить этот успех и станет следующим «книжным» локомотивом, побудив зрителей обратиться к страницам любимых произведений?

Ранее мы писали: «Спасибо Богу, что этого нет в Штатах»: иностранцам показали нашего «Чебурашку» - у американцев глаза на лоб полезли от увиденного

Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Когда выйдет «Чебурашка-2»: и о чем будет сиквел фильма, собравшего в прокате более 7 млрд рублей Читать дальше 9 декабря 2025
Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Даже на Западе признали: лучшую экранизацию «Алисы» сняли не в США, а… в СССР! Новинке с Пересильд и Бертону до нее – как до Луны Читать дальше 7 декабря 2025
«Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова Читать дальше 7 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать Читать дальше 10 декабря 2025
«Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям «Пошлый кафешантан»: весь мир в 2025-м обсуждал «Материалистку», но в СССР такой же фильм сняли 70 лет назад – он круче по всем статьям Читать дальше 9 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Работал с Финчером, дрался бок-о-бок с Кавиллом — а теперь актера ждут в российском блокбастере: идеально вписался в историю про шпионов Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше