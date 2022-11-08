За 60 лет никто не догадался: режиссер «Девчат» обвел россиян вокруг пальца

Фильм «Девчата» любят по сей день, а поцелуй Тоси и Ильи, пожалуй, является одной из самых теплых и романтичных сцен. Герои сидели на морозе и так трепетно прижимались друг к другу, чтобы не только показать чувства, но и согреться. Однако никакой зимы не было и в помине, хоть мы и видим на заднем плане сугробы и заснеженные деревья.

Локации для съемок воссоздавались съемочной группой: для фильма построили специальный поселок и привезли деревья для сходства с тайгой. Однако достичь достоверности создателям никак не удавалось.

Для этого режиссер Юрий Чулюкин решил отснять сцены с природой отдельно в леспромхозе Пермской области. Но трескучий мороз не позволял съемочной группе завершить процесс. Техника не выдерживала, а актеры мучились и дрожали от холода.

Впрочем, какие-то сцены отснять удалось. Чулюкин понимал, что продолжать съемки бессмысленно. Режиссер дождался лета и направился на этот раз в Тверскую область. Там-то и реконструировали настоящую зиму с помощью ваты и нафталина.

Сцена с поцелуем снималась в августе и уже в Ялте. Укутанные с головы до пят актеры обливались потом, а гримеры безостановочно протирали их лица. Жертвы оказались не напрасны, ведь фильм «Девчата» обожают до сих пор.