За 6 копеек: не поверите, в чем секрет дешевизны советского пюре из столовой

Воспользоваться трюком профессионалов и сегодня может каждый.

Картофельное пюре в СССР обожал каждый. И не только благодаря отменным вкусовым качествам простого блюда. В любой советской столовой, да и в принципе в любом общепите, будь то кафе или ресторан, «пюрешка» стоила в прямом смысле копейки в количестве шести штук.

Бюджетный гарнир лопали за обе щеки и стар, и млад. Но как удавалось добиваться столь «бросовой» стоимости? Дело в хитрой и изобретательной уловке поваров. Что вы добавляете в пюре «для мягкости и нежности», когда готовите? Верно — молоко.

Общепитские кулинары из СССР молоко изобретательно меняли на картофельный отвар. Тот самый, в котором варилась картошка. Сливочное масло тоже предусмотрительно заменяли на маргарин.

Такое кулинарное мошенничество и удешевляло стоимость пюре, а на вкусовые качества в действительности влияло минимально. Многие хозяйки до сих пор пользуются действенным лайфхаком, если забыли купить молоко или у домашних аллергия на лактозу.