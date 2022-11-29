За 57 лет никто не обратил внимание на ляп в «Операции "Ы"»: он бросается в глаза

Комедия Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» вышла на экраны в 1965 году. Фильм мгновенно снискал любовь зрителей, и уже несколько поколений фанатов практически выучили картину наизусть. При этом мало кто замечает, какие ляпы допустил знаменитый режиссер в фильме.

Так, неожиданные несостыковки можно заметить в сцене, когда Шурик садится в автобус. Стоя на остановке, он попадает под ливень. Его куртка полностью мокрая, как и одежда всех вокруг. Однако когда он наконец-то заходит в общественный транспорт, то становится полностью сухим.

При этом, как пишет Дзен-канал «Киногрешник », на улице погода меняется неожиданным образом. Из окон автобуса уже в следующих кадрах можно заметить, что тучи рассеялись в мгновение ока, поэтому день неожиданно стал солнечным и теплым.

Подобный ляп стал большой неожиданностью для поклонников. Они до сих пор с удивлением отмечают несостыковку, которую не видели все эти годы.