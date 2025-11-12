За 5 лет такое впервые: в 2025-м сразу 8 российских фильмов покорили прокат – умудрились собрать больше 1 млрд рублей

В киноиндустрии кассовые сборы – это главный показатель зрительского успеха. Для российского кинопроката преодоление отметки в миллиард рублей остается серьезным достижением, которого удостаиваются далеко не все проекты.

Но анализ данных показал, что в 2025-м году сразу 8 отечественных фильмов смогли достичь этого рубежа. Что примечательно, это произошло впервые за последние 5 лет.

Предлагаем взглянуть, какие картины и жанры нашли самый широкий отклик у аудитории.

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025) – 3,34 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1

Элли и её верный пёс Тотошка вновь оказываются в Волшебной стране. Чтобы вернуться домой, им предстоит повторить легендарный путь по дороге из жёлтого кирпича, столкнувшись с новыми опасностями и встретив старых друзей.

«Финист. Первый богатырь» (2025) – 2,68 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.4

Богатырь Финист, уверенный в своей силе, отправляется на Восток за новыми подвигами. В пути его ждут испытания, которые покажут, что одного умения сражаться недостаточно.

Вместе с жадным помощником Мелехой и юной Бабой-Ягой герой учится доверять другим и понимает, что настоящая сила рождается в дружбе и командной работе.

«Пророк. История Александра Пушкина» (2025) — 1,63 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.1

Фильм-мюзикл о жизни Александра Пушкина охватыет этапы от учёбы в Лицее до трагической дуэли. В картине показаны ключевые события: встреча с Натальей Гончаровой, творческие взлёты, конфликты с властью и годы ссылки.

Музыкальные номера, включая рэп-композиции, помогают взглянуть на классическую историю под современным углом.

«Батя 2. Дед» (2025) – 1,59 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.6

Макс и его жена Ирина, находящиеся на грани развода, отправляются в деревню к деду Макса, когда их сын Дима сбегает из дома. Это путешествие заставляет Макса вспомнить собственное детство, когда его самого отправили к деду во время развода родителей.

Фильм переплетает три временные линии, показывая, как любовь и мудрость деда помогли разным поколениям семьи пережить трудные времена.

«Август» (2025) – 1,39 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.5

Август 1944 года. Группа контрразведчиков «Смерша» под руководством капитана Алехина получает задание найти и уничтожить немецкую диверсионную группу.

От их успеха зависит судьба наступления Красной армии, а в тылу действуют и другие вражеские агенты, делая поиски особенно опасными.

«Горыныч» (2025) – 1,26 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 5.5

Моряк Алексей Алехин неожиданно попадает в сказочное княжество, где ему приходится спасти малыша-дракона Горыныча. Вместе им предстоит выполнить ряд непростых задач: вылечить хандру местного князя, победить силача Бамбулу и защитить земли от врагов.

На протяжении приключений дракончик считает Лёху своей мамой, а в конце друзей ждёт большой сюрприз.

«Кракен» (2025) – 1,13 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7

Российская подлодка с секретным оружием исчезает в Гренландском море. Экипаж во главе с Виктором Ворониным, чей брат командовал пропавшим кораблём, отправляется на поиски.

Их миссию осложняет пробудившийся из-за геологических работ Кракен – гигантское разумное чудовище, умеющее становиться невидимым в морской глубине.

«Алиса в Стране чудес» (2025) – 1,08 млрд руб.

Рейтинг на Кинопоиске: 4.8

15-летняя Алиса попадает в загадочную Страну чудес, где остановилось время. Среди местных жителей, называющих себя антиподами, она видит знакомых людей, но те её не узнают. Чтобы вернуться домой, Алисе приходится пройти через череду странных испытаний и разгадать загадки этого мира.

