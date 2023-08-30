За 5 дней до распада СССР: жизнь Янковского приняла неожиданный поворот

Олег Янковский начал свою карьеру в 1968 году. Будучи студентом, он снялся в военной драме «Щит и меч», после чего его заметили режиссеры и публика. Однако официально заслуги артиста признали значительно позже.

Дело в том, что в течение многих лет звезде экрана не присуждали звание «Народный артист». Многие коллеги даже переживали, что Янковский, который считался одним из самых прославленных артистов, может никогда не быть удостоен премии. Однако его жизнь изменилась в последние дни существования СССР.

Так, 21 декабря 1991 года актеру вручили звание «Народный артист». Заслуги Янковского перед страной и публикой были официально признаны. А спустя пять дней Советский Союз официально прекратил свое существование. И Янковский стал последним артистом, который удостоился этой государственной награды.