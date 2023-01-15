За 45 лет ни капли не изменился: только взгляните на юного Евгения Леонова

Евгений Леонов обладал не только уникальным актерским талантом, но и узнаваемым типажом. Пожалуй, нет ни одного артиста со столь запоминающимися чертами, ставшими его визитной карточкой.

Наверняка есть те, кто уверен, что в молодости Леонов выглядел как-то иначе и что черты его лица были менее «винни-пуховские», но это не так. Если сравнить старые фото актера, где ему 20-25 лет, со взрослой «версией», то можно увидеть, что разницы почти нет.

Евгений Леонов начал сниматься в конце 40-х годов. Одной из первых работ стала роль пожарного в картине «Счастливый рейс». Актер появился в коротком эпизоде, а его имени даже нет в титрах. Однако образ получился яркий и запоминающийся — во многом благодаря внешности. Круглое лицо, добродушная улыбка и безграничное обаяние — все эти черты будут присущи и возрастному Леонову.

Изначально артист не планировал становиться актером. Он поступил в авиационный техникум, но во время учебы Леонова больше всего привлекала художественная самодеятельность. Так он решил связать свою жизнь с театром и кино.