За 40 лет «Назад в будущее» видели многие, а как снимали — знают не все: машиной времени мог стать совсем другой предмет

«Назад в будущее» вышел в 1985 году, и это один из тех фильмов, который знают даже те, кто его никогда не смотрел. Для большинства он ассоциируется не только с Марти и доком, но и с культовой машиной времени.

Да-да, тем самым блестящим DeLorean DMC-12 с дверями-крыльями. Чтобы улететь в прошлое или будущее, ему нужна скорость 142 км/ч и мощность 1,21 гигаватт, а дальше конденсатор потока делает своё дело — и понеслась.

Но изначально всё могло быть вообще иначе. В первом варианте сценария у героев не было стильного авто. Машиной времени должен был стать… обычный холодильник.

Планировалось, что туда герои должны были «запрыгнуть» с помощью энергии атомного взрыва. Звучит дико, да? И тут Роберт Земекис понял: идея опасная.

Он представил, что дети после просмотра полезут в свои холодильники, чтобы попутешествовать во времени, и могут там остаться надолго. Поэтому решение приняли быстро: машина времени должна быть движущейся.

Так появился DeLorean — и именно он стал символом фильма на десятилетия вперёд. И если честно, история только выиграла от такой замены. Потому что одно дело — гонять по улицам на легендарной тачке, и совсем другое — застревать между йогуртами и замороженными пельменями.

