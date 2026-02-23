Оповещения от Киноафиши
За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

23 февраля 2026 10:42

23 февраля 2026 10:42
За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

Секрет простой — кино смотрят семьями.

Сарик Андреасян продолжает собирать кассу с русских сказок. На этот раз в прокат вышла «Сказка о царе Салтане» — и всего за четыре дня фильм заработал больше 600 миллионов рублей.

Премьера состоялась 12 февраля, а уже к 15 февраля сборы достигли 619 миллионов. Это данные ЕАИС, и они делают картину безоговорочным лидером проката. Лента обходит таких конкурентов, как «Чебурашка 2» и «Горничная», которые тоже неплохо себя чувствуют, но до пушкинской экранизации уже не дотягивают.

В центре сюжета — история, знакомая каждому с детства. Царь Салтан женится на простой девушке Аннушке, но ее мачеха и сестры плетут интриги. Пока царь в отъезде, они подделывают письмо и приказывают заточить царицу с новорожденным сыном в бочку и выбросить в море. Дальше — волшебный остров, царевна Лебедь и встреча с отцом спустя годы.

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

Главные роли исполнили Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алексей Онежен и Алиса Кот. Прилучный, кстати, уже не впервые работает с Андреасяном — до этого они вместе делали «Жизнь по вызову». Компанию им составили Владимир Сычев, Ольга Тумайкина и Антон Богданов.

Эксперты отмечают, что на фильмы Андреасяна ходят семьями, и это главный секрет кассовых сборов. По данным аналитиков, средняя посещаемость на сеансах в первые выходные составила 42 человека в зале — очень высокий показатель для февраля.

Прокатчики уже прогнозируют, что картина может преодолеть миллиардный рубеж к концу следующей недели. Если так пойдет дальше, у «Сказки о царе Салтане» есть все шансы войти в число самых кассовых российских фильмов года.

Фото: Кадры из фильмов «Чебурашка 2» (2026 г.), «Сказка о царе Салтане» (2026 г.)
Валерия Белашкова
