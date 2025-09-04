За 30+ лет многие слышали про «Акиру»: но кто это такой знают не все — кратко объяснили для тех, кто не смотрел

Если так и не добрались, но хочется быть в курсе — вот краткий гид.

Вы наверняка слышали про «Акиру» — культовую мангу и аниме, эталон стиля киберпанк. Действие разворачивается в постапокалиптическом Нео-Токио, отстроенном на руинах старого города после Третьей мировой.

Здесь банды байкеров-подростков бросают вызов системе, а правительство втайне экспериментирует с детьми, наделёнными паранормальными силами.

Название на слуху у многих, но вот кто же такой сам Акира? Давайте разбираться.

В основе истории — группа детей-сирот, содержащихся в строгом секрете под номерами: Киёко №25, Такаси №26, Масару №27 и Акира №28. Именно Акира, обладавший невообразимой разрушительной силой, сравнимой с мощью ядерной бомбы, когда-то стал причиной уничтожения Токио.

Сюжет набирает обороты, когда часть этой колоссальной силы по случайности переходит к Тэцуо — обычному пареньку из уличной банды. Мутация его тела и последующий хаос — это мощная метафора режиссёра Кацухиро Отомо, показывающая, к чему приводит неконтролируемая разруха, будь то ядерное оружие или сила, вышедшая из-под контроля.

Кстати, именно «Акира» вдохновила создателей шоу «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов на их собственное путешествие в мир сверхспособностей и правительственных заговоров.

Таким образом, Акира — это и название эталонного произведения, и имя ключевого персонажа, чьи способности — двигатель сюжета и первопричина всех событий в Нео-Токио.

