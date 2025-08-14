За 30 лет до «Сверхов» вышел забытый похожий Sci-Fi — до сих пор смотрится на одном дыхании (и держит 100%-рейтинг четверть века)

В 2012 году даже анонсировали ремейк с Джонни Деппом, но до производства дело так и не дошло.

За два десятилетия до того, как «Секретные материалы» ввели моду на «паранормальные процедуралы» (которую чуть позже поддержит «Сверхъестественное»), американское ТВ уже знало героя, который гонялся за монстрами, вампирами и пришельцами — и все это в одиночку.

В 1974 году вышел сериал «Колчак: Ночной охотник», короткоживущий, но легендарный. Он продержался всего один сезон, но умудрился стать прародителем целого жанра.

В России о нем вспоминают редко (5.1 на КП — и это при 8.4 на IMDb!), а зря: у него до сих пор идеальные 100% на Rotten Tomatoes, и это не случайная оценка. На стыке хоррора, мистики и репортерской драмы получился сериал, который не устарел и через полвека — ни по темпу, ни по драйву.

Репортер, которому плевать на ваш скепсис

Карл Колчак, в исполнении Дэррена МакГэвина, — не полицейский и не агент, а журналист Чикагской независимой новостной службы. Его метод прост: идти туда, куда нормальные люди не сунутся. Вампир в Лас-Вегасе? Колчак уже готовит крест и фонарик. Бессмертный преступник в Сиэтле? Запишите на диктофон, он сейчас все расскажет.

В каждой серии — новая история, от демонов и божеств до андроидов и НЛО. Сюжеты черпали из самых разных культур, а Колчак неизменно докапывался до правды, даже если правда хотела оторвать ему голову. При этом герой не был мрачным мстителем — он язвил, спорил с редактором и выглядел скорее вечным неудачником, чем спасителем мира.

Почему это было революцией

До «Ночного охотника» сверхъестественные сюжеты в сериалах были прерогативой антологий вроде «Сумеречной зоны» — каждая серия со своими героями. Колчак стал первым, кто соединил «монстра недели» с постоянным персонажем. Он создал формат, который позже подхватили десятки шоу, от «Секретных материалов» до «Сверхъестественного».

Сериал вырос из двух успешных телефильмов по книге Джеффа Райса, сценарий к одному из которых писал сам Ричард Мэтисон — автор «Я — легенда». ABC быстро смекнула, что у них в руках готовая золотая жила, и заказала полноценный сезон.

Тень Колчака в «Секретных материалах»

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер прямо признавался, что вдохновлялся «Ночным охотником». Некоторые серии «Секретных материалов» повторяли идеи «Колчака» почти дословно, а в одной из серий-оммажей «Малдер и Скалли встречают оборотня» чудовище щеголяло в фирменной соломенной шляпе и костюме репортера.

Картер даже пытался затащить Дэррена МакГэвина в свой сериал в роли Колчака, но тот отказывался. В итоге он все же появился в пятом сезоне, но уже в образе агента ФБР Артура Дейлса.

Почему стоит посмотреть сегодня

«Колчак: Ночной охотник» — это концентрат атмосферных, но динамичных историй, снятых с любовью к жанру. Он не полагается на спецэффекты (их в 70-х особо и не было), зато держит атмосферой, харизмой героя и безудержной фантазией сценаристов.

Для фанатов «Секретных материалов» со «Сверхами» — это возможность увидеть, с чего все начиналось. Для всех остальных — увлекательный винтажный хоррор-сериал, который и сейчас смотрится на одном дыхании.

